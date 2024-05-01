اشتعال النيران في 3 منازل بقنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين

اشتعلت النيران ب3 منازل إثر اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في جزيرة الطوابية وإصابة قرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين مما أدى إلى إشعال النيران داخل بعض المنازل في قرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق

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اشتباكات بالأسلحة النارية

وبعد الفحص تبين إصابة يوسف باختناق بسبب إشعال النيران في 3 منازل بعد اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في جزيرة الطوابية قرية أولاد عمرو،تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج الطبي اللازم

وسيطرت قوات الأمن على المشاجرة والاشتباكات بين الطرفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعه التحريات وكشف ملابسات الواقعة.