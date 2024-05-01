الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

طرح الحلقتين 3 و4 من مسلسل البيت بيتي 2 اليوم

أبطال البيت بيتي،
أبطال البيت بيتي، فيتو

مسلسل البيت بيتي، يعتبر مسلسل البيت بيتي 2 من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها في موسم “الأوف سيزون” وهو العمل الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

 

موعد طرح الحلقة ٣ و٤ من مسلسل البيت بيتي ٢

وتطرح منصة شاهد اليوم أحدث حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2، وهما الحلقة ٣ و٤ من المسلسل، ولتشويق الجمهور سربت منصة شاهد مشهدًا من أحدث حلقات مسلسل البيت بيتي والتي تفصلنا ساعات عن عرضهما.

 

مشهد مسرب يكشف أحداث من حلقات مسلسل البيت بيتي ٢ الجديدة

وتضمن المشهد عودة بينو وكراكيري إلى منزل الأخير والصدمة هي عنوان شعورهم بعدما شهدوه في الفندق المسكون ولا تتمكن أحلام من معرفة سر الحالة الغريبة التي أصابتهما.

 

موعد عرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 

وتعرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 كل خميس الساعة ١٢ صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، بواقع حلقتين كل أسبوع.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

 مسلسل البيت بيتي، قصير، حيث إن عدد حلقاته لن تتخطى العشرة.

 

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.

 

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