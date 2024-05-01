الأربعاء 01 مايو 2024
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خارج الحدود

بولندا تدق طبول الحرب العالمية وتستدعي قوات الناتو قرب الحدود الروسية

بولندا، فيتو
بولندا، فيتو

أعلنت بولندا نشر قوات بمحافظة فارميان-ماسوريا الحدودية مع روسيا في إطار مناورات الناتو "المدافع الصامد 2024" التي ستجرى من الـ4 حتى الـ6 من مايو.

ونشرت القيادة العليا للقوات المسلحة البولندية أشارت فيه لنشر قواتها بالمنطقة، في إطار التدريبات بين 4 و6 مايو في مناطق محافظات غرب بوميرانيا، وبوميرانيان، ووارميان-ماسوريا.

وتشارك في المناورات نحو 50 سفينة و80 طائرة و1.1 ألف وحدة من المعدات العسكرية البرية، منها 133 دبابة ونحو 90 ألف عسكري. وتشمل مواقع التدريبات دول البلطيق وبولندا وألمانيا.

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وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.

ويواصل "الناتو" التمدد شرقا حيث انضمت فنلندا والسويد المجاورتان لروسيا إلى الحلف المستمر في المناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

أسلحة نووية أمريكية بالأراضي البولندية 


وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن أن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “روسيا اليوم”.

وأشار دودا إلى أن روسيا تعزز القدرات العسكرية في منطقة كالينينجراد بشكل متسارع، مضيفا أن موسكو نقلت مؤخرا أسلحتها النووية إلى بيلاروس.

ويسمح برنامج المشاركة النووية للولايات المتحدة بنشر أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلكها.


100 سلاح نووي و6 قواعد عسكرية 


وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا، ويتم تخزين الأسلحة بسعة 0.3 إلى 50 في ست قواعد في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكتوبر الماضي، إن روسيا مضطرة إلى اللجوء إلى إجراءات تعويضية  ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا.

وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، فقد تم تدمير نظام تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة.

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