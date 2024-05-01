حسن الرداد يعلن عن عمل فني جديد مع إيمي سمير غانم ويكشف سر اختفائها

أكد الفنان حسن الرداد أن يستعد لتحضير عمل فني كوميدي جديد مع زوجته إيمي سمير غانم بعد تألقهم مؤخرًا في موسم الرياض، مشير إلي أنهما في الوقت الحالي في مرحلة اختيار الأفكار.

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عودة حسن الرداد وأيمي سمير غانم بعمل فني جديد

وعن سبب غياب إيمي سمير غانم لفترة عن الساحة الفنية قال:" هي فعلا كانت غائبة وكمان كانت مشغولة بالبيبي بس أنا أقنعتها نعمل مسرحية وإن شاء الله يبقي ليها نشاط فني كبير هي نجمة كبيرة ونجمة كوميدية وإن شاء الله تعمل مسلسلات وأفلام".

حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيتو

ومن ناحية أخري شارك الفنان حسن الرداد في موسم رمضان 2024 بمسلسل محارب والذي حقق نجاحا كبيرا

تفاصيل مسلسل محارب

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.