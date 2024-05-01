الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير في منطقة خاضعة للحوثيين

الحرب على غزة، أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء أنه دمر زورقًا مسيرًا بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنه "في حوالي الساعة 1:52 بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت صنعاء، نجحت القوات في الاشتباك مع زورق مسير وتدميره في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

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وأضاف البيان أن الزورق المسير كان يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء إنها استهدفت سفينة الحاويات أم. إس. سي أوريون في هجوم بطائرة مسيرة بالمحيط الهندي في إطار حملتها المستمرة على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وتشن الجماعة المتحالفة مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسار البضائع إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، وأثار مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية قد تتسع وتزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وشكلت واشنطن، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر "لحماية حركة الملاحة البحرية" وتشن مع بريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين.