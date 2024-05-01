تحطم طائرة أمريكية من طراز إف – 16 قرب قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو
القوات الجوية الأمريكية، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف – 16" تحطمت بالقرب من قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو.
وبحسب وسائل إعلام محلية، "تستجيب طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ والقوات الجوية العسكرية لطائرة مقاتلة من طراز إف – 16 تحطمت خارج قاعدة هولومان الجوية بالقرب من متنزه وايت ساندز الوطني في نيو مكسيكو".
وأشارت التقارير الأولية إلى أن ملابسات وقوع الحادث ليست واضحة، لكن التقارير تشير إلى أن الطيار خرج بأمان من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.
الجدير ذكره أن هذا هو الحادث الثالث لطائرة أمريكية من طراز "إف – 16" خلال الأشهر الستة الماضية.
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