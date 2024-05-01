الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحطم طائرة أمريكية من طراز إف – 16 قرب قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو

طائرة أمريكية، فيتو
طائرة أمريكية، فيتو

القوات الجوية الأمريكية، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف – 16" تحطمت بالقرب من قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، "‏تستجيب طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ والقوات الجوية العسكرية لطائرة مقاتلة من طراز إف – 16 تحطمت خارج قاعدة هولومان الجوية بالقرب من متنزه وايت ساندز الوطني في نيو مكسيكو".

وأشارت التقارير الأولية إلى أن ملابسات وقوع الحادث ليست واضحة، لكن التقارير تشير إلى أن الطيار خرج بأمان من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.

الجدير ذكره أن هذا هو الحادث الثالث لطائرة أمريكية من طراز "إف – 16" خلال الأشهر الستة الماضية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القوات الجوية الأمريكية قاعدة هولومان الجوية نيو مكسيكو هولومان الجوية متنزه وايت ساندز

مواد متعلقة

الحوثيون: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة صعدة (فيديو)

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

إصابة قاعدة جوية إسرائيلية وتدمير طائرة، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني

بـ 32 مليون دولار، البنتاجون يعترف بإسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية
ads

الأكثر قراءة

يصل إلى 550 ألف جنيه، انخفاض جديد في أسعار سيارات كيا 2024، والتطبيق اليوم

اليوم، بدء تطبيق الانخفاض في أسعار التونة صن شاين بالأسواق

أول تنازل، جامعة أمريكية مرموقة تتوصل إلى اتفاق مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين

انخفاض جديد في أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة

نفسي أخلف منه 6 عيال، دينا الشربيني تكشف قصة حبيبها حسين وسر تعلقها به

عبد الملك يكشف خطة تطوير غزل المحلة وما فعلته الإدارة من أجل العودة للممتاز

مناقشة موازنة الدولة بجدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان

الرخصة برو تحرم البنك الأهلي من طارق مصطفى قبل مواجهة الزمالك

منوعات

المزيد

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات الثلاثاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads