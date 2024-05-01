موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة الإسماعيلي

الأهلي، تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وفي الأمام بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتنقل مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية على فريق الإسماعيلي قبل المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 32.30 مليون يورو، ويعد المالي أليو ديانج، أغلي لاعب في قائمة الفريق الأحمر بـ 3 ملايين و500 ألف يورو.

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القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي

وفي نفس السياق، تبلغ القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي 4.50 مليون يورو، ويعد عبد الرحمن مجدي الأغلي في صفوف الدراويش بـ 400 ألف يورو.

‏قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: مروان عطية - - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تدريبات عن مران المارد الأحمر الجماعي بسبب آلام عضلة السمانة.

فيما واصل ﻿حمزة علاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

5 لاعبين نجحوا في التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي للفريقين

ونجح 5 لاعبين التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي وهم كلا من خالد بيبو ومحمد بركات وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشادي محمد.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وينطلق اليوم الأربعاء اللقاء رقم 125 في تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي.

وشهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي على مستوى النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 66 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 184 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي 96 هدفًا.

صالح سليم الهداف التاريخي للأهلي أمام الإسماعيلي

وسجل صالح سليم عشرة أهداف خلال مباريات فريق الاهلي امام الاسماعيلي منها سبعة أهداف في مباراة واحدة وهو رقم قياسي لم يتحطم خلال تاريخ هدافي بطولة الدوري الممتاز.

ويليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

يذكر أن كلا من محمد بركات وعبد الله السعيد وعمرو السولية لعبوا لكلا الفريقين، وأحرزوا أهدافًا في مرمى الإسماعيلي والأهلي.

وكانت أكبر نتيجة بين الناديين هي فوز الأهلي على الإسماعيلي 8/0 في موسم 1957/1958 في مباراة سجل خلالها صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وفاز الأهلي أيضا بنتيجة 6/0 في موسم 96/97 وكرر الأهلي الفوز بنفس النتيجة في موسم 2004/2005 ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

وحقق فريق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة 4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.