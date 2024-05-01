الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بالشيخ محمد حصان

الشيخ محمد عبد العزيز
الشيخ محمد عبد العزيز حصان، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، 22 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم  بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وخصت  إذاعة القرآن الكريم القارئ مجموعة كبيرة من تلاوات الشيخ محمد عبد العزيز حصان تزامنا مع ذكرى رحيله.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الأربعاء ومواعيد بثها:

 

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 15: 6 (ص)  تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة ق ( بمناسبة ذكراه) 5ق

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00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس  30 ق


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الرعد (بمناسبة ذكراه)  30 


43: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ ختام الشمس  15 ق


19: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عبد العزيز حصان  وما تيسر من سورة الروم( بمناسبة ذكراه)  15 ق


57: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عطية حسب وما تيسر من سورة فاطر   


10: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عواد على سليمان  وما تيسر من سورة يوسف 


51: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل وما تيسر من سورة الزخرف      


48: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحشر   15ق

06: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة الأنبياء   15ق

18:33 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى سبأ/ المزمل( بمناسبة ذكراه)  45 ق

18:38 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الشورى 15 ق
 


21:02( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة   15ق
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40: 21 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتى الكهف/ الرحمن    42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة غافر  ( بمناسبة ذكراه)         44ق

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل حلمى حجاب  وما تيسر من سورة الأنفال   15ق

03:09(بعد منتصف الليل) للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورتي التوبة/ يونس  30ق
 

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