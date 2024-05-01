الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، القائمة الكاملة

الفائزين بجوائز المسابقة،
الفائزين بجوائز المسابقة، فيتو

حصدت كل من إيطاليا واليونان جوائز مسابقة التحريك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، حيث ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم"guerre finite  A" للمخرج سيمون ماسي من إيطاليا كما ذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم Pink mountain للمخرج توماس كونستلر من اليونان.

 

أما في المسابقة الوثائقية فقد أعلنت لجنة التحكيم عن جائزة هيباتيا الذهبية وذهبت إلى فيلم The medallion للمخرجة روث هوندوما  - إثيوبيا - المملكة المتحدة، وذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم حواديت إيكنجي للمخرجة مروة الشرقاوي - مصر.

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وفي مسابقة الأفلام الروائية ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم Primetime Mother أو "أم في وقت الذروة" للمخرج سوني كالفينتو من الفلبين - سنغافورة وذهبت هيباتيا الفضية الي فيلم  Martha للمخرج   ليو ميدارد -  بلجيكا.

 

فيما حصل علي تنويه خاص كل من الفيلم المصري "الترعة" للمخرج جاد شاهين والفيلم البلحيكي "ست سنوات وثلاث شهور واثني عشر يوما" للمخرج إيليا باوماير، كاثرين ويشر.

 

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون  من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

 

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