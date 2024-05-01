الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

تنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الري في قنا

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

 قاد فراج الوحش  نائب رئيس مركز قوص حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقه خلالها حازم الشيخ مأمور مركز شرطة قوص، وعلاء العسال معاون مباحث المركز، مدعومين بفرقة من قوات الأمن المركزي من مديرية أمن قنا بالإضافة الي مسئولي هندسة الري بقوص وذلك بناءً على تعليمات رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني.

 

حملة لإزالة التعديات

أشار " الوحش" إلى أن جهود الحملة نجحت في تنفيذ 5 قرارات إزالة لحالات مستهدفة، من على مساحة ١١٠٠م من أملاك الري منها 4 حالات تعدي بالزراعة وحالة أخرى  لتعدٍّ بالبناء، موضحًا أن التعديات تمت إزالتها حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين  أمني مكثف من مركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الأمن المركزي من مديرية أمن قنا.

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لا تهاون مع المتعدين

وأكد نائب رئيس المركز أن الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق  الوحدة، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها. 

وشدد على رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

 

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