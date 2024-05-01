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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5- 2024 بوادي النطرون


حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

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وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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