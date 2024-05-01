الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

سلع، فيتو
سلع، فيتو

أكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا أن المديرية مستمرة في شن الحملات على الأسواق بجميع الإدارات التموينية، وكذلك متابعة توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي.

الرقابة التموينية

وأضاف، أنه تم ضبط  ٣ قاروصة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وعلبة سجائر تباع بأزيد من السعر، كما تم تحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار إلى أنه  في مركز أبوتشت تم ضبط ٣ شيكارة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و٣ محلات تموين مغلقه  وذلك للغلق في مواعيد الفتح وفي نجع حمادي تم ضبط ٢١ علبة سجائر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز نقاده ضبط  ٩ علب سجائر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز قفط 
 تقرير مواصفات الخبز.

وبمركز قنا تم تجميع ١٣ جوال دقيق بلدي مدعم، وبمركز قوص ضبط ١٠ علب سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز دشنا ام تحرير ٢ محضر سجائر تباع بأزيد من  السعر، و٥ تقارير مواصفات الخبز، ومحضر عدم نظافة أدوات العجن، وبمركز فرشوط  ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار وضبط ٢ قاروصة سجائر.

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