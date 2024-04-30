تحرير 30 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على المخابز السياحية بقنا
شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا، حملات على المخابز السياحية لمتابعة التزامها بالأسعار.
من جانبه قال حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بإن المديرية حررت العديد من المحاضر للمخابز السياحية في نطاق محافظة قنا ومراكزها وقراها للتأكد من التزام أصحاب المخابز السياحية حيث بلغ المحاضر المحررة ٣٠ مخالفة.
وأضاف، أنه تم تحرير ٢٥ محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، ٤ محاضر لبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر، ومحضر نقص وزن الخبز السياحي.
يأتى ذلك في إطار تعاون مديرية التموين وإدارة شئون التموين بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية وبالتعاون مع الساده مديري الإدارات والسيد رئيس الرقابة بالمديرية ورؤساء الرقابة بالإدارات الفرعية وبفضل مجهود الساده مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.
محاربة جشع التجار
وأوضح حسن القط أن المديرية تسعي جاهدة الي ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار وإزالة أسباب شكاوي المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها حيث إن غرفة عمليات المديرية تلقت العديد من الشكاوي في شأن أسعار واوزان الخبز السياحي وكلف حسن القط مديري الإدارات بالتحقيق في الشكاوي والنزول إلى أرض الواقع لمتابعة الموقف عن قرب والتأكد من تنفيذ القرارات بشأن الخبز السياحي
استهدفت الحملات المخابز السياحية والتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز بالأوزان والاسعار المقررة عقب تخفيض أسعار الدقيق الفاخر.
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