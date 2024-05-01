الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

مشهد مسرب من الحلقات الجديدة لـ"البيت بيتي 2"

أبطال البيت بيتي
أبطال البيت بيتي ٢، فيتو

مسلسل البيت بيتي، نشرت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام مشهدًا مسربًا من أحدث حلقات مسلسل البيت بيتي والتي تفصلنا ساعات عن عرضهما.

 

مشهد مسرب يكشف أحداث من حلقات مسلسل البيت بيتي ٢ الجديدة

وتضمن المشهد عودة بينو وكراكيري إلى منزل الأخير والصدمة هي عنوان شعورهم بعدما شهدوه في الفندق المسكون ولا تتمكن أحلام من معرفة سر الحالة الغريبة التي أصابتهما.

 

موعد عرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 

وتعرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2 كل خميس الساعة ١٢ صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، بواقع حلقتين كل أسبوع.

تفاصيل موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4، فإن موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 سيكون يوم الخميس ٢ مايو في تمام الساعة ١٢ صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وموعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 4 هو أيضًا سيكون موعد توفر مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

 مسلسل البيت بيتي، قصير، حيث إن عدد حلقاته لن تتخطى العشرة.

 

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وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.

 

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