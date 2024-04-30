إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة قاسم عبد الراضي نائب المدينة وقوات الشرطة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
لا تهاون مع المتعدين
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بناء بدون ترخيص وتعدي علي أملاك الري.
وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.
من جانبه أكد الخبير رئيس المركز أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، ومصادرة مواد وأدوات البناء.
حملة لازالة التعديات
جاء ذلك بتكليف من الخبير قاسم عبد الراضي يقود حملة لإزالة التعديات ضمن الموجه ال 22على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز دشنا، وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
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