الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

هكذا روجت واتش ات لمسلسل دواعي السفر لأمير عيد

أبطال دواعي السفر،
أبطال دواعي السفر، فيتو

روجت منصة واتش ات لمسلسل دواعي السفر للفنان أمير عيد حيث نشرت المنصة بوستر المسلسل والذي يظهر فيه أمير عيد جنبًا إلى جنب مع كامل الباشا.

 

موعد عرض مسلسل دواعي السفر للفنان أمير عيد

كما كشفت منصة واتش ات كذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام عن موعد انطلاق عرض مسلسل دواعي السفر، حيث من المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم ١٥ مايو.

أبطال مسلسل دواعي السفر أبرزهم أمير عيد

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي، وغيرهم، والمسلسل من إخراج محمد ناير.

 قصة مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر حول إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا والذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير عيد وتتوالى الأحداث.

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