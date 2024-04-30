الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

البنك المركزي: زيادة أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لدى البنوك

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري إنه زادت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتسجل بنهاية مارس الماضي 1.784 تريليون جنيه، مرتفعة من 1.159 تريليون جنيه.

من ناحية أخرى، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري يسجل في مارس الماضي 4.2 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير، مدعومًا بأموال صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف.

 

وأوضح المركزي، أن البنوك العاملة في مصر جذبت ودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 845 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53.75% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجماليها لـ2.417 تريليون جنيه، مقارنة بــ1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

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تقدر الزيادة الجديدة في الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية بنحو 17.681 مليار دولار، بحسب سعر صرف الدولار في الوقت الجاري لدى البنك المركزي المصري، والبالغ 47.79 جنيه

.

 

وقال البنك المركزي المصري اليوم، إن إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية تحت الطلب ارتفعت بنهاية شهر مارس الماضي لـ 633 مليار جنيه، من 412 مليار جنيه في فبراير 2024.

وانخفضت ودائع قطاع الأعمال العام من العملات الأجنبية في البنوك لـ27 مليار جنيه من 30.67 مليار جنيه في فبراير الماضي، فيما ارتفعت أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص من العملات الأجنبية بالبنوك لتسجل 431.3 مليار جنيه نهاية مارس 2024، مقابل 271.89 مليار جنيه في فبراير الماضي.

 

 

كما ارتفعت ودائع القطاع العائلي من العملات الأجنبية بالبنوك لتصل بنهاية مارس الماضي لـ175.1 مليار جنيه من 109.5 مليار جنيه أواخر شهر فبراير 2024.

 

 

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