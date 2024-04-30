مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية

وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التابعة لجامعة الدول العربية لاستكمال عملية التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجي.

التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية

التحول الرقمي لمجلس الدولة

خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وإنعكاس ذلك على حقوق الدولة والأفراد من حيث سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.

وأيضا تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري والأكاديمية بشأن أعمال التحول الرقمى لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التى تخدم مرفق القضاء عربيًا وإفريقيًا أملًا فى تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات فى القضاء الإدارى.

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رئيس مجلس الدولة

وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الافريقية على ما جاء فى وثيقة النظام الاساسى لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والنظام الأساسي للاتحاد

دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية

وأهمية تفعيل دور الإتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف فى مجال القضاء الإداري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على اهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضى للمتقاضين.