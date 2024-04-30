الدفع بـ 10 سيارات لرفع 2000 حالة إشغال متنوع في الجيزة (صور)

وجهت الإدارات الميدانية بحي الطالبية بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لضبط المخالفين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

خلال الحملة تم رفع إشغالات وتنفيذ أعمال نظافة وكلبشة ١٥ سيارة انتظار في الممنوع وتم الدفع بـ ١٠سيارات لرفع ٢٠٠٠ حالة إشغال متنوع، وعمل حملة كنس آلي بشارع استوديو مصر وشارع عثمان محرم وشارع ترسا وشارع فيصل.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وتحت قيادة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

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تحرير ٢٣٠٢ محضر في الجيزة

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٢ محضر شمل ٨٣٣ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤٩٥ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٤٦ مخالفة توقف وغلق و٢٩١ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٨ مخالفة لعدم وجود ميزان و٣٩١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير ٢٤٦ محضر مخالفة شملت ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٢٣ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠ عدم وجود شهادة و٣٨ مخالفة لتجار تموينيين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٠ محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.