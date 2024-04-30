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غدا، بدء صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات

السلع التموينية،فيتو
السلع التموينية،فيتو

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدآ الأربعاء، صرف المقررات التموينية عن شهر مايو 2024 عبر 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة.

وأعلنت الوزارة عن توفير كافة الأصناف التي يتم ضخها ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 4 مليارات جنيه.

المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

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وأوضح الوزير أن مخازن الجملة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 1500 مخزن قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

ثبات أسعار السلع التموينية 

وأكدت وزارة التموين أن أسعار السلع الأساسية ثابتة إضافة إلي الكميات المطروحة بالمنافذ سواء لدي بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

وأوضحت وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تقوم بطرح 65 الف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية في منافذ الصرف، إضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500  طن دواجن مجمدة.

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