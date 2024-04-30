صبري فواز وكندة علوش يختتمان مهرجان الفيلم القصير فى الإسكندرية

اختتم مساء اليوم الثلاثاء، حفل مهرجان الفيلم القصير فى الإسكندرية بدار أوبرا سيد درويش وسط المحافظة بمشاركة نجوم الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنان صبري فواز وكندة علوش والمنتج محمد العدل.



أشاد المنتج محمد العدل رئيس شرف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بالجهود التي حققها المهرجان خلال دورته العاشرة، مشيدا بدعم الرعاة وتنمية الثقافة السينمائية.

وقال العدل في كلمته: يجب هنا توجيه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنشاء قناة الوثائقية التي تلعب دورا هاما في عرض مواد مغايرة وهامة، وأدعوهم لتوفير ساعة اسبوعيًا لعرض أفلام قصيرة.

وقدم الفنان صبري فواز حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير من مسرح سيد درويش.

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وقد حضره عدد من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، وتسلم الفائزون جوائز المهرجان الذي رفعت جميع عروضه لافتة كامل العدد بسينما مترو.

وقدم المهرجان خلال دورته العاشرة ٣ ندوات هامة لاقت اقبالا كثيفا، للفنان سيد رجب، مهندس الديكور أحمد فايز، والمنتج محمد حفظي.

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يذكر أن إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في ب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.