وزير الصحة يناقش إطلاق حملة لمنع نقل الأمراض من الأم الحامل للجنين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي إحدى شركات الدواء لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر «أهداف قطر 2024» الذي يعقد بـ«الدوحة».

سبل نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المحلي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الشركة سبل نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المحلي، إلى جانب مناقشة نقل الخبرات الفنية للقطاع الصحي المصري.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجال الرقمنة ورقمنة المعامل، بالإضافة إلى بحث دعم المشروعات البحثية الإكلينيكية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجامعات المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش التعاون في مجال تطوير المعامل مع الجامعات المصرية، وخاصة جامعة عين شمس، كما دعا الشركة للاشتراك مع الوزارة في مجال الأبحاث العلمية والتنمية والإكلينيكية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في إطلاق حملة لمنع نقل أمراض «الإيدز والسيفلس والالتهاب الفيروسي بي» من الأم الحامل للجنين، علاوة على استعراض دور الشركة في القضاء على فيروس سي من خلال تقديم المستلزمات التشخيصية rapid test، كما دعا الشركة للمشاركة في حملة للكشف عن الكبد الدهني.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه دعوة لشركة الأدوية للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

مؤتمر أهداف قطر 2024

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولي القطرية الدكتورة لؤلؤة الخاطري، لبحث سبل التعاون بين البلدين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتورة لؤلؤة الخاطري، فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، وأيضا البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية المختلفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال الميكنة والرقمنة «digitaliztion» للخدمات الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الدقيقة.

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، بحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي، للتعرف على خبرات الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.