لتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة

تسعى وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى طرح فرص استثمارية جديدة وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

فرص استثمارية جديدة

ويعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الأربعاء وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان أيضًا عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.

طرح 12 فرصة استثمارية بالمحافظات

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ 8 محافظات مختلف على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 500 فدان بعدد من المحافظات وهم (البحيرة- الأقصر – الشرقية – بني سويف – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادي الجديد).

دعم المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية دعم المشروعات التي ينفذها الجهاز وفتح خطوط تواصل لمساعدة المطورين الجدد المتقدمين للطرح، مشيرا إلى أن الجهاز لن يدخر جهدا في توفير كافة الدعم اللازم لإنجاح المشروعات المخطط تنفيذها من خلال تذليل كافة العقبات أمامهم والمساعدة في إنهاء كافة الإجراءات التي تخص تلك المشروعات مع الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز أن هناك مناطق لوجستية تم افتتاحها بالشراكة مع العديد من المطورين من القطاع الخاص وصلت نسبة تنفيذها بعضها إلى 95 %، بالإضافة إلى وجود مشروعات سيتم افتتاحها قريبًا تخدم عددًا من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويعمل الجهاز على مد كافة المطورين بالبيانات اللازمة والمعلومات في مساعدة المطورين في استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، موضحا بأنه سيكون هناك جلسة استفسارات يوم 28 أبريل الجاري للرد على كافة الاستفسارات المطلوبة مع كافة المطورين وتقديم كافة التوضيحات خلال هذه الجلسة، موضحا بأن هناك خلية عمل قائمة على حل كافة المشكلات والرد على جميع الاستفسارات.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على مشاركتها كجهات راعية للبطولة.