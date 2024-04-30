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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأربعاء 01-05-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5- 2024 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

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درجة الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17
و درجة الحرارة العظمى 31


بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى  30


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 16
ودرجة الحرارة العظمى 30


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 31


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 32


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 34


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 35
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 35

 

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