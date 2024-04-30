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دوري أبطال أوروبا، هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأول ملعب "أليانز أرينا".

وكان الفريق البافاري بايرن ميونخ قد أطاح بفريق آرسنال في الدور ربع النهائي، بينما أقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي من الدور ذاته.

تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد 

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - مين جاي - إيريك داير - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - لايمار - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - مولر - هاري كين.

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تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

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خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.

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قائمة ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ 

ريال مدريد

وفيما يلي قائمة الميرنجي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينسيسوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

حكم مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد 

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، أن الفرنسي كليمان توربان سيدير مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" في موقعة الذهاب، بينما سيلعب الإياب يوم 8 مايو على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسبق أن أدار توربان 6 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الميرنجي 6 انتصارات كاملة.

وكانت أبرز هذه المباريات فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، بالإضافة إلى عبور نابولي في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، أدار توربان 8 مباريات لبايرن ميونخ، حقق خلالها البافاري 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر أي لقاء مع الحكم الفرنسي.

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