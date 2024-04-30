لهذا السبب، مصطفى محمد يحجز مكانه في قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، حجز مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مقعده داخل قائمة منتخب مصر الأولمبي في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، التي تنطلق فعالياتها يوم 24 يوليو المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالي استقر بشكل شبه مؤكد على تواجد مصطفى محمد في مقدمة أولوياته عند اختيار الثلاثة الكبار الذين سيدعمون قائمة منتخب مصر في الأولمبياد.

ملعب نانت الفرنسي

وجاء هذا القرار من قبل ميكالي، نظرا لأن المنتخب الأولمبي المصري سيخوض مبارياته في أولمبياد باريس 2024 على ملعب “لابو جوار” معقل فريق نانت الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوفه مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، وبالتالي فإن تواجد اللاعب في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس سيضمن دعم جماهير نانت الفرنسي للفراعنة خلال مباريات الأولمبياد

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ويتواجد مصطفى محمد في القائمة المبدئية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، والتي تضم 35 لاعبا على رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد الشناوي وتريزيجيه وزيزو

ملعب لا بوجوار معقل فريق نانت الفرنسي، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر

حدد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، موعد انطلاق معسكر الفريق في أجندة يونيو المقبل، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين، في إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن ميكالي قرر بدء معسكر الفريق قبل موعد الأجندة الدولية، والاستفادة من الميزة التي حصل عليها المنتخب الأول بتوقف مسابقة الدوري يوم 27 مايو بناءا على طلب حسام حسن المدير الفني للفراعنة الكبار.

أفاد المصدر، أن ميكالي قرر بدء معسكر المنتخب الأولمبي أحد يومي 28 أو 29 مايو المقبل، أي قبل موعد إنطلاق الأجندة الدولية بحوالي 4 أيام، حيث تنطلق الأجندة الدولية في الفترة من 3 إلأى 11 يونيو المقبلين.

المنتخب الأولمبي يواجه الأرجنتين وديا

ووافق البرازيلي ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، على خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين على ملعبها، خاصة أنه لم يخض أي مباريات ودية مع المدرسة اللاتينية من قبل، ورأى أن معسكر يونيو سيكون فرصة طيبة للاحتكاك مع منتخبات أمريكا اللاتينية من خلال مواجهة منتخب التانجو الأرجنتيني على ملعبه.

وأضاف المصدر، أن ميكالي رفض الموافقة على عرض المنتخب الياباني، خاصة أن تأهل الأخير لأولمبياد باريس ليس مضمونا، كما أن دورة تولون بفرنسا تغير نظامها وباتت أغلب المنتخبات المشاركة فيها بعيدة عن المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس، وبالتالي فإن المشاركة فيها لن تفيد المنتخب الأولمبي فنيا بالشكل الذي يريده الخواجة ميكالي، لذلك كان الاختيار الأفضل له هو مواجهة الأرجنتين بأجندة يونيو.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه وصيف آسيا 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو إلى 10 أغسطس القادم موعد المباراة النهائية.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات وصيف كأس أسيا واسبانيا والدومينيكان