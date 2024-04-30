تعليمات عاجلة من رئيس جامعة الأزهر لـ عمداء الكليات بشأن امتحانات الفضل الدراسي الثاني

أعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جاهزية كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن غرفة العمليات المخصصة لمراقبة ومتابعة أعمال الامتحانات في مختلف الكليات في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات.

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الأزهر

وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجان الامتحانات بشكل صارم، وضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

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وصدق مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم علي ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 49 مدرسًا إلى درجة أستاذ مساعد، وتعين عدد 92 مدرسًا.

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