الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعاوني الزراعي يكشف مفاجأة عن صلاحية كارت الفلاح وحجم دعم الأسمدة

كارت الفلاح، فيتو
كارت الفلاح، فيتو

قال عاطف أبوشليل عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: إن صلاحية كارت الفلاح انتهت في عام 2024، لافتا إلى أن عملية الصرف تتم على مرحلتين "صيفي وشتوي"، متابعا: "المحصول الشتوي بينتهي في 31 مارس، ومن المفترض أن كارت الفلاح مثل بطاقة الرقم القومي والرخصة، من المفترض تجديده بعدها مباشرة".

كارت الفلاح

وأضاف: أن البطاقة الشخصية أو الرخصة يتم تجديدها في مدة 15 يوما مثلا، إلا أن كارت الفلاح ومنذ بداية 2024 لم يجدد.

صرف الأسمدة

وأوضح  خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "خط أخضر" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة أنور، بقناة النيل العائلة، أن الكارت مرتبط بصرف أسمدة مدعمة ومحاصيل استراتيجية مثل القمح أو ذرة، متابعا: "الناس قدمت لتجديد الكارت من بداية 2024 وحتى الآن لم يتم استخراج الكارت، المشكلة فين منعرفش".

Advertisements

وأشار إلى أنه من المفترض تجديد كارت الفلاح في حدود 15 يوما، وهو ما أثر على صرف الأسمدة للمزارعين، معقبا: "المفروض يكون في بديل، المواطن اللي بيستحق دعم من الدولة لما بينتهى الكارت الخاص بيه بيطلع له جواب بيصرف بيه لحين استخراج الكارت، وهو ما نطالب به".

مدة صلاحية كارت الفلاح

وأشار إلى أن مدة صلاحية كارت الفلاح 3 سنوات، معقبا: "ليه 3 سنوات فقط، المفروض تكون 7 سنوات وتجديده في 15 يوما فقط، ومفيش مشكلة من زيادة رسم الكارت من 100 جنيه إلى 200 جنيه".

وأشار إلي أن الجمعيات الزراعية تقابل العديد من العقبات منها برنامج الأسمدة الذي يتم على فترتين وهما الموسم الشتوي والصيفي، لافتا إلى أن الشتوي يبدأ من 1 أكتوبر إلى 30 مارس، والصيفي يبدأ من 1 مايو إلى 30 سبتمبر.

وأضاف:  أن التأخير يترتب عليه فرض غرامات، معقبا: "منقدرش نحصل الغرامات دي من المزارع، ودي بتكون عبء علينا".

رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع صناعة الأسمدة للتوسع وزيادة حجم صادراتها

وزير الزراعة: أسعار الأعلاف حاليًا عادت إلى ما قبل الأزمة الأخيرة


وأوضح رئيس الجمعية المشتركة بأبوحمص وعضو الاتحاد التعاوني، أن الدولة تدعم الأسمدة للفلاحين، بقيمة 241 جنيها للنترات و246 جنيه للوريا، معقبا: "طبقا للمنشور لا أستطيع أخد جنيه زيادة على سعر الأسمدة المدعمة، لأن لو عملت كده والمزارع اشتكاني هتحصل مشكلة، والأسمدة موجودة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعاوني الزراعي الاتحاد التعاوني الزراعي كارت الفلاح صلاحية كارت الفلاح اسعار الاسمدة سعر الأسمدة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يبحث سبل تشجيع صناعة الأسمدة للتوسع وزيادة حجم صادراتها

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "موبكو" لإنتاج الأسمدة بدمياط (صور)

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية
ads

الأكثر قراءة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سد النهضة، أمير الكويت يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

أفشة والشناوي الأبرز، مستبعدو الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

منوعات

المزيد

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads