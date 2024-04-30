التعاوني الزراعي يكشف مفاجأة عن صلاحية كارت الفلاح وحجم دعم الأسمدة

قال عاطف أبوشليل عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: إن صلاحية كارت الفلاح انتهت في عام 2024، لافتا إلى أن عملية الصرف تتم على مرحلتين "صيفي وشتوي"، متابعا: "المحصول الشتوي بينتهي في 31 مارس، ومن المفترض أن كارت الفلاح مثل بطاقة الرقم القومي والرخصة، من المفترض تجديده بعدها مباشرة".

كارت الفلاح

وأضاف: أن البطاقة الشخصية أو الرخصة يتم تجديدها في مدة 15 يوما مثلا، إلا أن كارت الفلاح ومنذ بداية 2024 لم يجدد.

صرف الأسمدة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "خط أخضر" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة أنور، بقناة النيل العائلة، أن الكارت مرتبط بصرف أسمدة مدعمة ومحاصيل استراتيجية مثل القمح أو ذرة، متابعا: "الناس قدمت لتجديد الكارت من بداية 2024 وحتى الآن لم يتم استخراج الكارت، المشكلة فين منعرفش".

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وأشار إلى أنه من المفترض تجديد كارت الفلاح في حدود 15 يوما، وهو ما أثر على صرف الأسمدة للمزارعين، معقبا: "المفروض يكون في بديل، المواطن اللي بيستحق دعم من الدولة لما بينتهى الكارت الخاص بيه بيطلع له جواب بيصرف بيه لحين استخراج الكارت، وهو ما نطالب به".

مدة صلاحية كارت الفلاح

وأشار إلى أن مدة صلاحية كارت الفلاح 3 سنوات، معقبا: "ليه 3 سنوات فقط، المفروض تكون 7 سنوات وتجديده في 15 يوما فقط، ومفيش مشكلة من زيادة رسم الكارت من 100 جنيه إلى 200 جنيه".

وأشار إلي أن الجمعيات الزراعية تقابل العديد من العقبات منها برنامج الأسمدة الذي يتم على فترتين وهما الموسم الشتوي والصيفي، لافتا إلى أن الشتوي يبدأ من 1 أكتوبر إلى 30 مارس، والصيفي يبدأ من 1 مايو إلى 30 سبتمبر.

وأضاف: أن التأخير يترتب عليه فرض غرامات، معقبا: "منقدرش نحصل الغرامات دي من المزارع، ودي بتكون عبء علينا".



وأوضح رئيس الجمعية المشتركة بأبوحمص وعضو الاتحاد التعاوني، أن الدولة تدعم الأسمدة للفلاحين، بقيمة 241 جنيها للنترات و246 جنيه للوريا، معقبا: "طبقا للمنشور لا أستطيع أخد جنيه زيادة على سعر الأسمدة المدعمة، لأن لو عملت كده والمزارع اشتكاني هتحصل مشكلة، والأسمدة موجودة".