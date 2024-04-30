أرسنال يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق

بدأ مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي، مفاوضات لتجديد عقد جورجينيو لاعب وسط الفريق، بعد المستوى المتميز الذي يقدمه خلال الفترة الماضية، وقيادة الجانرز لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، أن أرسنال عرض على جورجينيو تجديد عقده، حيث من المتوقع أن يوقع لاعب خط الوسط على عقد جديد.

وانضم جورجينيو إلى آرسنال قادمًا من تشيلسي، في يناير 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، موقعًا عقدًا لمدة 18 شهرًا مع خيار التمديد لعام آخر.

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ولعب جورجينيو تحت قيادة أرتيتا، في آرسنال، 35 مباراة في مختلف المسابقات ويُعد جزءًا أساسيًا من الفريق الإنجليزي.

وواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة بعدما حسم ديربي شمال لندن أمام توتنهام لصالحه بنتيجة 3-2.

وواصل مانشستر سيتي الذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام توتنهام مطاردة أرسنال علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق السيتي الفوز اليوم علي نوتنجهام فورست 2-0 بالجولة الـ35.

وتقلصت فرص ليفربول في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة ذاتها، فيما هبط شيفيلد يونايتد رسميا من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 80 نقطة

2- مانشستر سيتي 79 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 67 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 54 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 48 نقطة

10- بورنموث 48 نقطة

11- وولفرهامبتون 46 نقطة

12- برايتون 44 نقطة

13- فولهام 43 نقطة

14- كريستال بالاس 40 نقطة

15- إيفرتون 36 نقطة

16- برينتفورد 35 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 24 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وحسم أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بفوز مثير على توتنهام هوتسبير في عقر داره 3-2 يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال بثلاثية في الشوط الأول عن طريق إيميل هويبيرج "هدف عكسي"، بوكايو ساكا وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 27 و38)، ليرد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين عبر كريستيان روميرو وهيونج مين سون "ركلة جزاء" (64 و87).

بهذه النتيجة، ظل آرسنال في الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما توقف السبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس.