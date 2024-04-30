روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

ابتكر علماء روبوتات من أجل السيطرة على التلوث البيئي، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا Aquaai عن روبوتات لتوفير البيانات حول الممرات المائية.

نشر روبوتات تشبه الأسماك

ورأى أحد مؤسسي الشركة، سيمون بيتركوسكي، بحسب روسيا اليوم، أن الهدف من نشر روبوتات تشبه الأسماك تسبح في الممرات المائية هو سد هذه الفجوة المعلوماتية باستخدام تلك الروبوتات التي تقوم بجمع البيانات من البيئات تحت الماء.

وكشف أنها تعمل بالبطاريات ومصممة لتبدو وتسبح مثل الأسماك، بجسم وذيل يتحركان من جانب إلى آخر أثناء التجول في الماء.

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ولفت إلى أن جلدها مصنوع من مادة “نيوبرين”، ويبلغ طولها المعياري 1.3 متر تقريبًا، ويزن 30 كيلوجرامًا، ويمكن تجهيزه بكاميرات وأجهزة استشعار.

وأكد أنه من المهم أن تتمكن الأجهزة من الاندماج في الموائل الطبيعية، والسباحة بين الكائنات الأخرى من دون إزعاجها.

