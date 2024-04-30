الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة شروي بالبر الغربى، قرارات هامة للمجلس الأعلى للآثار

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للآثار،فيتو

عقد المجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس إدارته، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض إنجازات المجلس الأعلى للآثار بمختلف قطاعاته خلال شهر إبريل.

اجتماع المجلس الأعلى للآثار 

وتنوعت الإنجازات ما بين مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالمحافظات على مستوى الجمهورية إلى جانب ترميم عدد من المواقع الأثرية والتسجيل الأثري لعدد من المقابر، وما بذلته الإدارة العامة للمنافذ الأثرية والمضبوطات من جهد في معاينة المضبوطات بالمواني والمنافذ المصرية ومعاينة قضايا ضبط الآثار.

Advertisements

أعمال الصيانة الدورية لمقابر تحتمس الثالث

وناقش الاجتماع سبل الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمقابر تحتمس الثالث، وأوسرحات، وخنسو، وجاري أعمال الترميم والصيانة للقطاع الغربي من الجانب الجنوبي للطريق الصاعد لهرم ساحورع بأبو صير بنسبة إنجاز 25%، كما تم الانتهاء من ترميم 28 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر.

وأنهت بعثة مركز تسجيل الآثار المصرية أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لمقبرة شروي بالبر الغربي بالأقصر، بالإضافة إلى معاينة عدد من المقابر بالبر الغربي تمهيدا للقيام بأعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لها.

افتتاح كوبري دمياط التاريخي

كما تم افتتاح كوبري دمياط التاريخي، والانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها  للإفتتاح وعلى رأسها قصر محمد على بشبرا ودير الشهداء بإخميم، فضلا عن استكمال العمل بعدد من المشروعات الجارية ومنها إستمرار أعمال طبقة الملاط النهائية للدور العلوي وتركيب الأبواب والشبابيك وتركيب الحجر المعصراني بأرضية الدور العلوي لمبنى القلالي بدير السريان بنسبة إنجاز 57%، وتنظيف الأعمدة الرخامية بصحن مسجد الناصر محمد بن قلاوون بنسبة إنجاز 70%.

كما أحاط المجلس بتوقيع إتفاقية إقامة معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة"  وقائمة القطع الأثرية المقررة عرضها به، والمزمع انعقاده في الصين.

تنظيم المعارض الخارجية 

وخلال الاجتماع تم الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف تاريخ الفنون KMH-Museumeseverband بجمهورية النمسا للتعاون في مجال المتاحف من حيث تنظيم المعارض الخارجية وإجراء الأبحاث والدراسات وترميم القطع الأثرية المكتشفة مننتاج أعمال الحفائر، ومشاركة الطلاب من الجانبين المصري والنمساوي في أعمال البحث العلمي،  فضلا عن اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية واللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية، بالإضافة  إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية نتاج أعمال الحفائر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المجلس الأعلي للأثار مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار وزارة السياحة والآثار العاصمة الإدارية الجديدة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مقابر تحتمس الثالث مقبرة شروي بالبر الغربي بالأقصر

مواد متعلقة

لزيادة السياحة، رئيس النواب يدعو لتسيير رحلات طيران مُباشرة من بيلاروسيا لمصر

السياحة والآثار تطلق ثاني جولة افتراضية لنقاط مسار العائلة المقدسة من وادي النطرون
ads

الأكثر قراءة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سد النهضة، أمير الكويت يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

أفشة والشناوي الأبرز، مستبعدو الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

منوعات

المزيد

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads