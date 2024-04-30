نجم ريال مدريد: سأسحق مبابي إذا تقابلنا في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف أنطونيور روديجر لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه ينوي سحق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حال تأهل الفريقين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي المتأهل مع الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

ورد روديجر على إمكانية مواجهة كيليان مبابي في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "إذا واجهناه في النهائي سنهزمه، وإذا راوغني سأسحقه".

Advertisements

وأضاف: "كيليان لاعب مميز، لقد فاز بكأس العالم وهو في الثامنة عشر من عمره، أعتقد أنه يمكن أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ فرنسا".

وواصل: “أفضل اللاعبين في التاريخ يأتون دائمًا إلى ريال مدريد، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا ستكون مباراة جيدة في حالة مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا”.

زيدان يتوقع الفائز في موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من ناحية أخرى، حذر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الفريق الملكي من مواجهة بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

زيدان يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

وقال زيدان، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "المواجهات التي خضناها مع بايرن كانت دائمًا رائعة. إنها المباريات التي نريد دائمًا أن نلعبها، لأنه فريق تنافسي، وقوي جدًا جدًا".

وعن مواجهة الليلة قال: " لن يكون الأمر سهلا لريال مدريد، لكن في الوقت نفسه، الريال هو الريال".

وأكدت الصحيفة أن زيدان يرجح كفة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ رغم أنه حذر كثيرا من قوة الفريق الألماني.

وأقصى ريال مدريد بايرن ميونخ تحت قيادة زيدان في مناسبتين، الأولى كانت في ربع نهائي عام 2017 والثانية كانت في نصف نهائي عام 2018.

كما لعب زيدان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عام 2002، وساهم في إقصائهم من البطولة التي حققها ريال مدريد في النهاية.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع الفريق البافاري عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ولم يستطيع دي ليخت اللحاق بالمباراة حيث فشل في الحصول على التصريح الطبي للمباراة

توخيل يتفوق أمام أنشيلوتي وريال مدريد

ويتفوق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة أمام ريال مدريد، حيث خاض 8 مباريات ضد الفريق الملكي، حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق سوى هزيمة واحدة.

وتعادل توخيل مرتين بنتيجة (2-2) عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند في دور المجموعات موسم (2016- 2017)، ورفقة باريس سان جيرمان فاز بثلاثية نظيفة وتعادل (2-2) في دور المجموعات لموسم (2019- 2020).

ورفقة تشيلسي تعادل (1-1) وفاز (2-0) في نصف نهائي موسم (2020- 2021) وخسر (3-1) وفاز (3-2) في ربع نهائي موسم (2021- 2022).

كما يتفوق في المواجهات المباشرة أمام كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفوز 4 مرات والتعادل مرتين والخسارة في 3 لقاءات.

وتواجه الثنائي مرتين في دوري الأبطال، الأولى بتواجد تواجد توخيل رفقة باريس وأنشيلوتي مع نابولي في دور المجموعات موسم (2018- 2019) وتعادلا (2-2) و(1-1)، والمواجهة الثانية في ربع نهائي موسم (2021- 2022) كما سبق ذكره.

كما تواجها مرتين في الدوري الألماني بتواجد توخيل رفقة بوروسيا دورتموند وكارلو أنشيلوتي مع البايرن، وحينها فاز الألماني (1-0) ورد الإيطالي الدين في الدور الثاني بنتيجة (4-1) في موسم (2016- 2017)

وفي نفس الموسم تواجها في السوبر الألماني وفاز أنشيلوتي (2-0)، وتواجها أيضًا في نصف نهائي كأس ألمانيا وفاز توخيل (3-2).

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

الفريقان تواجها في 26 مناسبة سابقة سواء في دوري الأبطال بمسماه الحديث أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بالمسمى القديم، وبالتالي هي أكثر المباريات تكرارًا في تاريخ المسابقة.

ومن بينها 20 مواجهة أتت في الأدوار الاقصائية للبطولة وهو رقم قياسي أيضًا.

يملك البايرن أفضل طفيفة في المواجهات المباشرة، حيث حقق العملاق الألماني 12 انتصارا مقابل 11 فوزا لريال مدريد، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

هذه هي المرة الثامنة التي يتواجه فيها البايرن والريال في نصف نهائي المسابقة، ونجح البايرن في الفوز 4 مرات من أصل 5 مواجهات أتت في هذا الدور بين عامي 1976 و2012.

وودع البافاري أمام الريال مرتين من هذا الدور بين عامي 2014 و2018.

لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة في آخر 24 مباراة خاضها على ملعبه في دوري الأبطال، ولم يخسر في آخر 15 مباراة (12 انتصار- 3 تعادلات)، ولم يفشل البايرن في التسجيل على أرضه سوى مرة واحدة فقط في آخر 29 مباراة في دوري الأبطال، وكان ذلك بالتعادل سلبيًا أمام كوبنهاجن في دور المجموعات هذا الموسم.

الهدافون قبل مواجهة الليلة

تشهد المواجهة منافسة بين اثنين من أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، هاري كين مهاجم البايرن الذي ساهم في تسجيل 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3)، وجود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الذي ساهم في تسجيل 8 أهداف (سجل 4 أهداف وصنع مثلهم).

وإذا نجح كين في المساهمة في تسجيل هدف، فسينفرد بأفضل مساهمة تهديفية للاعب إنجليزي في موسم واحد بدوري الأبطال، ليتخطي دافيد بيكهام الذي ساهم بـ10 أهداف موسم (1998- 1999) وستيفن جيرارد بنفس الحصيلة موسم (2007- 2008).

إنجاز مولر المنتظر

لم يشارك توماس مولر في ربع النهائي أمام آرسنال، ولا يزال ينتظر خوض مباراته رقم 150 في دوري الأبطال ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع ناد واحد بعد إيكر كاسياس (150 رفقة ريال مدريد) وتشافي (151 رفقة برشلونة).