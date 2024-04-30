الثلاثاء 30 أبريل 2024
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المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم فعالية لإحياء التراث

فعاليات المتحف القومي
فعاليات المتحف القومي للحضارة المصرية،فيتو

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعالية تراثية ثقافية تحت عنوان "تراث مصري.. عمارة وفن"، بالتعاون مع نخبة من الحرفيين والفنانين المصريين، لإلقاء الضوء على التراث المصري والفن المعماري الفريد والذي امتد لأكثر من ألف عام، وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم التراث العالمي، واليوم العالمي للفن.

الفعاليات الثقافية بالمتحف القومي للحضارة 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الفعالية جاءت ضمن استراتيجية المتحف التي تستهدف إحياء التراث الثقافي المصرى سواء المادى واللامادى، وتعريف الجمهور على مفردات الحضارة المصرية التي تتسم بالثراء في كل مكوناتها وعناصرها، وما تتمتع به مصر من تراث معماري فريد يتمثل في المساجد والمآذن والقباب التي مازالت شاهدة على براعة الفنان المصري وقدرته على الإبتكار ودوره في الحفاظ على التراث المصري والفن المعماري.

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ومن جانبها قالت نانسي عمار، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش والمعارض، من بينها عرض مؤسسة دار عرفة للعمارة لنموذج مصغر وصور فوتوغرافية وفيلم تسجيلى لمسجد باصونة بمحافظة سوهاج والذي صمم على الطراز المصري وفاز بجائزة عبد اللطيف الفوزان العالمية للعمارة.

معرض الصور الفوتوغرافية للمساجد

كما نظم المتحف معرضًا للصور الفوتوغرافية للمساجد والمآذن والقباب من القاهرة ومحافظات مصر،  بمشاركة  Blue Cairo والفنانة نانسي طارق والفنان احمد مصطفى، بالإضافة إلى عرض تفاعلى لمنبر ( الغمرى ) الموجود بخانقاة الأشرف برسباى للفنان هانى الديب.

وأضافت منار حسن أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إن الفعالية شهدت أيضا مجموعة من الورش التفاعلية، منها ورشة عن الكتابات النصية والقرآنية التي زينت جدران المساجد بمصر قدمتها مؤسسة القلم لفنون الخط العربي والزخرفة والخطاط محمود حسن، بالإضافة إلى ورشة للتمبرا التى إستخدمت فى زخرفة المساجد المصرية وقدمتها الفنانة مريم أنور، وورشة النحت على الحجر للفنانة آيه سليمان، وورشة تصميم أشكال للقباب والمساجد للفنانة بسمة جوهر.

كما تم تقديم  عرض تعريفى للمساجد الأثرية التى تمت طباعتها على العملات الورقية المصرية، وعرض لتطور بناء المآذن بالقاهرة على مر العصور الإسلامية من إعداد فريق التراث والتواصل الحضارى بالمتحف، ومجموعة ورش ترفيهية مبسطة للتوعية بتراث المساجد الفنى والمعمارى بأحياء مصر التاريخية قدمتها مبادرة الأثر لنا.

واختتمت الفعالية بتكريم جميع الفنانين المشاركين ومنحهم شهادات تقدير من المتحف وذلك تقديرًا لجهدهم ومشاركتهم في هذه الفعالية.

 

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