الثلاثاء 30 أبريل 2024
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شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية غدا الأربعاء على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية

 

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5- 2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5-2024 في محافظة الفيوم


حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 

شبورة مائية

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:22

 

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