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رياضة

تأهيل رباعي الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وتعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي "شيكابالا" خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن.

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وحصل "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع للحارس من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وفي نفس السياق أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة.

و خاض السنغالي إبراهيما نداي تدريبات  تأهيلية  بجانب مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة دريمز الغاني الأخيرة بشكل أساسي، بجانب خوض جلسه علاجية في صالة الجيمانيزيوم.

جاء ذلك وفقا لبرنامج ينفذه اللاعب  تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الآلام في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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