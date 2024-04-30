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لأعمال الصيانة، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالعبور

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلن جهاز مدينة العبور قطع الكهرباء عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال صيانة لأكشاك الكهرباء   غدا الأربعاء الموافق ١ / ٥ /٢٠٢٤ من الساعة الـ ١٠ صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة. 

وأكد الجهاز أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي الحى الثاني الإسكان العائلى ١، ٢ & الحى السابع اكشاك أرقام TR7 & TR9  & ٧ & ٩ & ١٠ / ٥ ب&٦ & ٧ & ٨ / ١  ب & بيت الوطن ٣ & ٤  في البلوكات الآتية (١٧٠٦٦ & ١٧٠٦٨ & ١٧٠٧٠ & ١٧٠٧٢) &(١٥٠٦٥& ١٥٠٦٦ & ١٥٠٦٩ & ١٥٠٧٠ & ١٥٠٧١ & ١٥٠٧٢ & ١٥٠٧٣ & ١٥٠٧٥& ١٥٠٧٦ & عمارات بيت الوطن).

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تواجد مسئولي الوزارة للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المعنية بتصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية التي تقام في مصر بغرض نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، لإقامة عددٍ من المعارض المتخصصة في تصنيع مكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا دعم الوزارة لشركات القطاع الخاص في نطاق احتياجات تنفيذ مشروعاتها، وكذا للتواجد في السوق المصرية.

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وفي هذا الإطار، افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، معرض واتركس إكسبو 2024 (Watrex Expo  2024)، في نسخته الثامنة، والذي يقام برعاية وزارة الإسكان، ويضم أكثر من 400 شركة محلية ودولية من أكبر العلامات التجارية لتكنولوجيا تحلية المياه وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي بمشاركة دولية غير مسبوقة من دول العالم، ممثلة في الشركات المتخصصة من: إيطاليا - أمريكا - تركيا - إسبانيا - النمسا - روسيا - النرويج - المجر - الهند - الصين - كوريا.

كما شارك في افتتاح المعرض الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، واللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والسفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتورة نوران أشرف، مستشار وزير الموارد المائية والري لتحلية ومعالجة المياه، والدكتور/ يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الكلمة الافتتاحية بالإشارة إلى نجاح المعرض في استمرارية انعقاده، والتأكيد على أن عقد مثل تلك المحافل بمصر يؤكد القدرة على التعاون والتغلب على التحديات كافة.

وسلَّط الدكتور سيد إسماعيل، الضوء على النقلة النوعية الشاملة في قطاع المرافق والإنجازات والخطط المستقبلية، حيث تم تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال زيادة نسب التغطية، وجودتها، لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق المحرومة والتوسعات العمرانية الجديدة.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل جاهدة على الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الشبابية، وأنه يتم رفع قدرات العاملين لدى مقدمي الخدمات، حيث يتم تنفيذ برامج لتطوير شركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن الجديدة، بما في ذلك رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بجانب إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع تحسين كفاءة المحطات القائمة لضمان إعادة استخدام المياه المعالجة بشكل آمن، بالإضافة إلى معالجة مياه المصارف الزراعية حيث يتم تنفيذ مشاريع لمعالجة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها في الزراعة.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن قطاع المرافق يهدف إلى تعزيز النظم التشغيلية من خلال تنسيق الجهود حيث يتم التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بملف المياه لضمان العمل بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى أن أحد أهم أسباب نجاح تحقيق القطاع لأهدافه خلال السنوات العشر  السابقة هو الدعم الكامل من القيادة السياسية وتوجيهات مجلس الوزراء والتعاون والتكاتف بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة والمعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن قطاع المرافق يؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهدافه، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في مختلف مجالات عمل القطاع، والتعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات التحلية وتنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحي.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، أجنحة الشركات المحلية والدولية العاملة في توفير المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المواسير والقطع الخاصة والطلمبات والمحابس وأغطية المطابق وغرف التفتيش.

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