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رياضة

مدرب حرس الحدود: دوري المحترفين اتعمل ترضية لبعض أعضاء الجمعية العمومية

فريق حرس الحدود،
فريق حرس الحدود، فيتو

دوري المحترفين، أكد أحمد زهران المدرب العام بالجهاز الفني لفريق حرس الحدود، أن دوري المحترفين يعد بطولة دون فائدة لم تعد بالنفع على الأندية، سواء الأندية الهابطة من الدوري الممتاز الموسم الماضي أو الصاعدة من الدرجات الأدنى، وليس لها أهداف أو ضوابط ومعايير منذ البداية وتلعب بشكل عشوائي.

 

اتحاد الكرة أجبرنا على دوري المحترفين

وقال مدرب حرس الحدود في تصريحات إذاعية: "اتحاد الكرة أجبر جميع الأندية على دوري المحترفين، ومفيش حد مبسوط من البطولة سوى المستفيدين أو المنتفعين من وجودها، ولا نعلم حتى الآن معاييرها أو الضوابط الخاصة بها".

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وأشار أحمد زهران: "دوري المحترفين اتعمل ترضية لبعض أعضاء وأندية الجمعية العمومية، خاصة وأن هناك بعض الأندية التي تشارك حاليًا بدوري المحترفين، دائمة الشجار مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأردف زهران: "أزاي فريق هبط من الدوري الممتاز السنة اللي فاتت، ينافس معايا حاليًا بدوري المحترفين للتأهل من جديد للدوري الممتاز، فريق مثل مصر للتعدين هبط الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية، السنة دي ينافس على التأهل طب أزاي إيه المعايير دي".

أسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي مباريات الجولة الثامنة بمجموعة الهبوط في دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين”.  

نتائج مباريات الجولة الثامنة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين  

مباراة أسوان ضد مكادي 1-2.

مباراة النجوم ضد بترول أسيوط 1-1. 

المصرية للاتصالات ضد جمهورية شبين 3-0. 

دكرنس ضد أبو قير للأسمدة 0-2.

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 3-1.

نتائج الجولة السابعة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

أبو قير للأسمدة ومصر المقاصة 3-1

جمهورية شبين ودكرنس 1-1

النصر للتعدين والنجوم 2-2

بترول أسيوط وأسوان 2-0

مكادي والمصرية للاتصالات 2-3

نتائج مباريات الجولة السادسة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

أسوان ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد مكادي 3-1

الاتصالات ضد بترول أسيوط 0-0

مصر المقاصة ضد جمهورية شبين 1-3

أبوقير للأسمدة ضد النصر للتعدين 3-1

نتائج مباريات الجولة الخامسة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

بترول أسيوط ضد دكرنس  1-1
مكادي ضد مصر المقاصة  4-1
جمهورية شبين ضد أبو قير للأسمدة  0-1
النجوم ضد المصرية للاتصالات  1-1
النصر للتعدين ضد أسوان 1-3 

نتائج مباريات الجولة الرابعة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

مصر المقاصة ضد بترول أسيوط 1-2

دكرنس ضد النجوم 4-0

الاتصالات ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد النصر للتعدين 2-1

أبوقير للأسمدة ضد مكادي  2-1

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين 

بترول أسيوط ضد أبوقير للأسمدة 1-1

مكادي ضد جمهورية شبين 2-1

النجوم ضد مصر المقاصة 3-2

أسوان ضد دكرنس 1-0

النصر للتعدين ضد الاتصالات “وي” 0-1

نتائج مباريات الجولة الثانية في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

جمهورية شبين ضد بترول أسيوط 0-0

مكادي ضد النصر للتعدين 2-2

أبوقير للأسمدة ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد  أسوان 1-2

دكرنس ضد وي 0-0

نتائج مباريات الجولة الأولى في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

بترول أسيوط ضد مكادي 0-0

النجوم  ضد جمهورية شبين 1-2

أسوان  ضد  أبوقير للأسمدة 0-0

“وي”  ضد مصر المقاصة 0-1

النصر للتعدين ضد دكرنس 0-1

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري الممتاز القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.

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