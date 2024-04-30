أخبار الزمالك، يوسف أوباما يشارك في التدريبات، وممر شرفي لعبد المجيد

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني، ممرا شرفيا لحسام عبد المجيد مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك احتفالًا بعيد ميلاد اللاعب الـ 23 والذي يوافق اليوم الثلاثاء 30 أبريل.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني، وباقي أفراد الجهاز المعاون واللاعبون على التهنئة لحسام عبد المجيد.

Advertisements

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

فيما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم جوميز التحية والتهنئة للاعبين على الفوز في مباراة دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية خلال اللقاء، مما ساعد في تحقيق فوز مستحق بثلاثية والتأهل للنهائي.

وحرص جوميز خلال الجلسة على منح اللاعبين بعض الرسائل الخاصة، وطالبهم بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت، والتركيز على المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل بجدية للمنافسة في كافة البطولات، وأكد على ثقته الكاملة في الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع أحمد رفاعي، ومحمد صلاح الجناح الهجومي ثنائي فريق مواليد 2003.

وفي نفس الوقت شارك عمار ياسر الجناح الهجومي لفريق مواليد 2005 في التدريبات، بجانب محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006.

وشهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمود الشناوي مواليد 2004، بالإضافة إلى عمر عبد العزيز 2008 عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا الدولية الودية التي أقيمت هذا الشهر في دولة الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الأبيض بشكل كامل، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "اوباما" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي بعد الاطمئنان على حالته في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق، وهي عبارة عن كسر في الفك خضع بسببها لعملية جراحية.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة" أوباما" خلال المشاركة في التدريبات، وتم الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته بالشكل الأمثل من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.