كواليس خلافات التوأم ورابطة الأندية بسبب معسكر المنتخب القادم.. الأهلي يصدم الجهاز الفني للفراعنة.. وأزمة مرتقبة بسبب الدوليين

لا صوت يعلو داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على صوت مباراتى الفريق الحاسمتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت الأيام الماضية حالة من القلق داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بسبب هوجة الإصابات التى ضربت الكثير من عناصر التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، أبرزهم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركى، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وبديله محمد شكرى ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى ليخرج تماما من حسابات منتخب مصر.

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وكلف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر طبيب الفريق محمد أبو العلا، بمتابعة تطورات إصابة تريزيجيه، وينتظر حسام حسن خلال الأيام القادمة، وصول التقرير الطبى للاعب طرابزون سبور قبل حسم موقف اللاعب من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل من عدمه، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى لحاق تريزيجيه بمعسكر يونيو والمشاركة فى مواجهتى بوركينافاسو وغينيا بيساو.

وسيطرت حالة من الارتياح على التوأم حسن بعدما أبلغهم الجهاز الطبى لمنتخب مصر باقتراب عودة إمام عاشور لاعب الأهلى وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك من الإصابة، وأن الثنائى سيكون جاهزا فنيا وبدنيا لدعم تشكيلة الفراعنة فى معسكر يونيو المقبل، خاصة أن الثنائى من الركائز الأساسية فى تشكيلة منتخب مصر.

عودة الننى ومحمد صلاح

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، أن حسام حسن استقر إلى حد كبير على استدعاء نفس مجموعة المحترفين الذين تم استدعاؤهم فى معسكر مارس الماضى وسط احتمالية كبيرة لعودة محمد الننى لاعب أرسنال الذى غاب عن المعسكر الماضى لأسباب فنية، كما تأكد انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الذى تخلف عن معسكر مارس بعد التنسيق مع مسئولى منتخب مصر.

وبات من المؤكد أن يستدعى حسام حسن ثمانية لاعبين محترفين فى معسكر يونيو المقبل هم: محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف وحمدى فتحى.

فيما تأكد خروج أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركى من حسابات حسام حسن فى معسكر يونيو المقبل، فى ظل وجود مصطفى محمد ومحمد شريف فى مركز رأس الحربة، ومعهم ثنائى الدورى المحلى محمود كهربا مهاجم الأهلى وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة هداف مسابقة الدورى الممتاز حاليا، والذى بات قريبا جدا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل لأول مرة.

ويدرس حسام حسن أيضًا استدعاء سام مرسى قائد فريق إبسويتش تاون الإنجليزى، لمشاهدة اللاعب عن قرب، خاصة بعد تألقه بقوة هذا الموسم مع فريقه وتأهله لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم المقبل.

وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن أبلغا رابطة الأندية المحترفة، رغبتهما فى بدء معسكر منتخب مصر المقبل قبل موعد الأجندة الدولية بستة أيام على الأقل، وهو الطلب الذى قوبل بتحفظ شديد من قبل رابطة الأندية بسبب عدم وجود أى مساحة فى جدول الدورى الممتاز بسبب كثرة مؤجلات الأهلى والزمالك وفيوتشر.

واستعجل الجهاز الفنى فى الساعات الماضية رد مسئولى رابطة الأندية بشأن إمكانية توقف الدورى قبل الأجندة الدولية بستة أيام، حتى يبدأ التوأم فى إعداد خطة إعداد الفريق لمباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو القويتين والحاسمتين فى مشوار الفراعنة نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.

رغبة حسام حسن فى بدء معسكر منتخب مصر قبل الأجندة الدولية بستة أيام، اصطدمت برفض النادى الأهلى، حيث رفض مسئولو الأحمر التخلى عن اللاعبين الدوليين إلا فى موعد الأجندة الدولية من 3 إلى 11 يونيو المقبلين، خوفا من تعرض لاعبيه للإصابة مثلما حدث مع إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا فى معسكر مارس الماضى.

وتشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة للجهاز الفنى لمنتخب مصر، من أجل مناقشة كافة الترتيبات والتفاصيل الخاصة لمعسكر يونيو المقبل وعدم ترك أى شيء للمصادفة، خاصة أن مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو لا يقبلان القسمة على اثنين، ولابد من الفوز بهما للاقتراب كثيرًا من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.