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رياضة

دوري المحترفين، نتائج الجولة الثامنة في مجموعة الهبوط

مجموعة الهبوط في
مجموعة الهبوط في دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي مباريات الجولة الثامنة بمجموعة الهبوط في دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين”.  

نتائج مباريات الجولة الثامنة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين  

مباراة أسوان ضد مكادي 1-2.

مباراة النجوم ضد بترول أسيوط 1-1. 

المصرية للاتصالات ضد جمهورية شبين 3-0. 

دكرنس ضد أبو قير للأسمدة 0-2.

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 3-1.

نتائج الجولة السابعة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

أبو قير للأسمدة ومصر المقاصة 3-1

جمهورية شبين ودكرنس 1-1

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النصر للتعدين والنجوم 2-2

بترول أسيوط وأسوان 2-0

مكادي والمصرية للاتصالات 2-3

نتائج مباريات الجولة السادسة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

أسوان ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد مكادي 3-1

الاتصالات ضد بترول أسيوط 0-0

مصر المقاصة ضد جمهورية شبين 1-3

أبوقير للأسمدة ضد النصر للتعدين 3-1

نتائج مباريات الجولة الخامسة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

بترول أسيوط ضد دكرنس  1-1
مكادي ضد مصر المقاصة  4-1
جمهورية شبين ضد أبو قير للأسمدة  0-1
النجوم ضد المصرية للاتصالات  1-1
النصر للتعدين ضد أسوان 1-3 

نتائج مباريات الجولة الرابعة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين 

مصر المقاصة ضد بترول أسيوط 1-2

دكرنس ضد النجوم 4-0

الاتصالات ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد النصر للتعدين 2-1

أبوقير للأسمدة ضد مكادي  2-1

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين 

بترول أسيوط ضد أبوقير للأسمدة 1-1

مكادي ضد جمهورية شبين 2-1

النجوم ضد مصر المقاصة 3-2

أسوان ضد دكرنس 1-0

النصر للتعدين ضد الاتصالات “وي” 0-1

نتائج مباريات الجولة الثانية في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

جمهورية شبين ضد بترول أسيوط 0-0

مكادي ضد النصر للتعدين 2-2

أبوقير للأسمدة ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد  أسوان 1-2

دكرنس ضد وي 0-0

نتائج مباريات الجولة الأولى في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

بترول أسيوط ضد مكادي 0-0

النجوم  ضد جمهورية شبين 1-2

أسوان  ضد  أبوقير للأسمدة 0-0

“وي”  ضد مصر المقاصة 0-1

النصر للتعدين ضد دكرنس 0-1

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

كما يشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.

اتحاد الكرة يعلن عن حكام الجولة الثامنة لمجموعة الهبوط في دوري المحترفين

دوري المحترفين، ترتيب مجموعة الصعود بعد مباريات الجولة الثامنة

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دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني دوري المحترفين أسوان جمهورية شبين دكرنس القسم الثاني أ

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