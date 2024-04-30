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سياسة

لزيادة السياحة، رئيس النواب يدعو لتسيير رحلات طيران مُباشرة من بيلاروسيا لمصر

علاقات برلمانية بين
علاقات برلمانية بين مصر وبيلاروسيا،فيتو

شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، رومان أ. جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له.

العلاقات بين مصر وبيلاروسيا 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللقاء يُعد ترجمةً حقيقية لعلاقات الود والصداقة والتعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة.

وأشار إلى ما تتمتع به العلاقات على مستوى القيادة السياسية بين مصر وبيلاروسيا من صداقة وطيدة، وهو ما تُدلل عليه الزيارات الرئاسية المُتبادلة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

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وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا، فضلًا عن ضرورة زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر في ضوء الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة وواعدة.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى ضرورة تسيير رحلات طيران مُباشرة بين البلدين بما يُساهم في زيادة مُعدلات السياحة البيلاروسية الواردة إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية فريدة.

تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا 

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والبرلمان البيلاروسي، من خلال تبادل الرؤى والخبرات البرلمانية بينهما، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا بحيث تكون رافدًا مُهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والبيلاروسي

من جانبه، سلم رئيس وزراء بيلاروسيا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسالة خطية من رئيس مجلس النواب في جمهورية بيلاروسيا، تضمنت سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البيلاروسي.

وخلال اللقاء، شدد رئيس وزراء بيلاروسيا على جاهزية وحرص كلا البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات.

وأكد أنه جاء إلى مصر مُحمل بأجندة تعاونية مُكثفة لطرحها على المسئولين المصريين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التبادل التجاري والتعاون الصناعي.

 

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