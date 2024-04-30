ترامب: هناك بعض الأشخاص الجيدين الذين يمكنهم تولي منصب نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب هناك بعض الأشخاص الجيدين جدا الذين يمكنهم تولي منصب نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

عملية طوفان الأقصى

ولفت ترامب خلال تصريحات لمجلة تايم الأمريكية إلى أن ما وقع في 7 أكتوبر – طوفان الأقصى - كان ينبغي ألا يحدث أبدا وكل شيء كان موجودا لوقفه.

واستطرد: كثيرون كانوا على علم بـ 7 أكتوبر لكن إسرائيل لم تكن على علم به ونتنياهو يلام على ذلك بشدة.

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ومنذ أيام فاز ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاء ذلك وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024



وبحسب الصحيفة، حصل ترامب على 83.1% من الأصوات بعد معالجة 70% من أصوات المقترعين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وهزم ترامب، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة.

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News/ Ipsos" ونشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر سنًا من أن يتمكّن من الترشّح لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وحقق الرئيسان الأمريكيان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، في 6 مارس الماضي، الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في جميع الولايات تقريبًا.

