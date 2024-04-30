موسم الحج 2024، نصائح مهمة لمرضى السكر يجب اتباعها

أسابيع قليلة ويبدأ موسم الحج ٢٠٢٤ ويستعد المسافرون للحج من أصحاب الأمراض المزمنة لتجهيز أنفسهم والتواصل مع الطبيب لاتخاذ الإجراءات الطبية التي يحافظون على صحتهم بها.

ووجهت وزارة الصحة نصائح يجب أن يتبعها مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج حفاظا على صحته منها:

١- وضع سوار حول المعصم أو ملء بطاقة تعريفية تفيد بأنه مصاب بالسكري ونوع وجرعة العلاج الذي يتناوله ليتسنى تقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة.

٢- اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الحيوية الموضعية لعلاج التهابات الجلد

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٣- شرب الماء بكميات مناسبة وبشكل متكرر

٤- أخذ كميات كافية من أدوية السكري، واتباع النظام الغذائي وفق إرشادات الطبيب المختص

٥- ارتداء ملابس مريحة وحذاء جلدي مناسب

٦- قياس معدل السكر في الدم يوميا وبشكل منتظم، خاصة عند الشعور بأعراض اختلال مستوي السكر

٧- استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الموس لتفادي الجروح

٨- الحرص على أخذ كمية كافية من أدوية السكري، واتباع النظام الغذائي الصحي وفق إرشادات المختص

٩- عدم التردد في استشارة الطبيب إذا شعر المريض بأي أعراض نقص السكر في الدم أو مضاعفات مثل التهابات وتقرحات الجلد

١٠-- تحضير قطع من الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها أثناء الإحساس بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم.