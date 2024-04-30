أبو الغيط يلتقي الزياني لمناقشة التحضيرات المتقدمة لعقد القمة العربية القادمة بالبحرين
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بالدوحة مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان التي تستضيفها قطر.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول بشكل أساسي التحضيرات المتقدمة لاستضافة البحرين أعمال القمة العربية يوم 16 مايو القادم.
حيث تناول آخر مستجدات التواصل مع الدول العربية لتنسيق المواقف، واستكمال إعداد الملفات التي سيتم عرضها ضمن جدول أعمال القمة.
وشهد اللقاء مناقشة المخرجات المتوقعة للقمة وسبل توحيد المواقف العربية حيال الأزمات التي تهدد المنطقة، فضلا عن أية مبادرات يمكن طرحها لتعزيز العمل العربي المشترك في الموضوعات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، أعرب أبو الغيط عن تقديره العميق للجهود التي تقودها الدبلوماسية البحرينية برئاسة وزير الخارجية وبتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكي تكون القمة المقبلة ذات بصمة حقيقية في العمل العربي المشترك.
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