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القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط

الاحتفال بتخريج الدفعة
الاحتفال بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الإحتياطي

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا الى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتى تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (42) لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الإحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التى اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهنى والانضباط العسكرى الراقى ,

 

 أعقبها عرضًا للمبتكرات والبحوث الفنية التى نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات.

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واختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية، يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمى كلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين , وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي عن الفريق يوسف عفيفى أحد قادة القوات المسلحة السابقين  الذى أطلق اسمه على الدفعة (165) ضباط احتياط.

وألقى اللواء بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها الى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للإرتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليميًا وعسكريًا، ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للذود والدفاع عن أرض الوطن.

كما ألقى اللواء خالد لبيب مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم , مشيراُ إلى حرص القوات المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من كلية ضباط الاحتياط متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية.

وحضر فعاليات الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديرى كلية الضباط الإحتياط وأسر الخريجين.

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