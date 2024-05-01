مناقشة موازنة الدولة بجدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان

تواصل لجان مجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025.

مناقشة الموازنة العامة للدولة في اللجان النوعية بمجلس النواب

يأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي، إحالة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة الجديدة للجان المختصة.

مناقشة موازنة وزارة العمل والمديريات

ويشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات ديوان عام وزارة العمل، مديريات العمل بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

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كما تناقش لجنة القوى العامة بمجلس النواب، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مناقشة موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

مناقشة موازنة المستشفيات التعليمية بجامعة الأزهر

كما تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة الدينية والأوقاف، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المستشفيات التعليمية، مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط، مستشفى دمياط الجامعي الجديدة، ومستشفى الزهراء الجامعي.

كما تواصل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المستشفيات التعليمية، مستشفى جامعة الأزهر - مدينة نصر، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي.