خبير قانون دولي: أمريكا لن تستطيع منع صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

الجنائية الدولية، قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة ولا تخضع للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكنها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أو المسئولين الإسرائيليين.

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جريمة الجرف الصامد

وأشار إلى أن الدعوى التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية نتيجة الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلى المسماة الجرف الصامد عام 2014 فى قطاع غزة والتي ارتكب خلالها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

المادة الخامسة لنظام المحكمة الجنائية الدولية

وواصل حديثه قائلا وفى ذات السياق ورغم أن أوكرانيا ليست دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية مثل فلسطين لكن نظام المحكمة يرخص للدولة غير العضو أن تقوم بإحالة جرائم حرب ارتكبت فى أراضيها بشرط بموجب قانونى مسبق وهو أن تقوم الدولة غير العضو بإعلان رسمي للمحكمة الجنائية الدولية بقبول هذه الدولة الاختصاص القضائي للمحكمة طالما أن الجرائم التى ارتكبت فى إقليمها تقع ضمن الجرائم ذات الاختصاص الموضوعي للمحكمة والمدرجة ضمن المادة الخامسة لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو ليس أقوى من بوتين

وتابع أن نتنياهو ليس أقوى من رئيس الدولة العظمى روسيا فلاديمير بوتين وبالتالى ليس مستبعدا أن تصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو باعتباره الشخص الأول الإسرائيلى الملاحق جنائيا، وإذا صدرت المذكرة بشأن اعتقال نتنياهو فقط دون غيرة من الإسرائيليين الذين تورطوا فى جرائم حرب فى غزة فيكون ذلك للاستعجال، ولا نستبعد أن تصدر مذكرة اعتقال ضد قادة إسرائيليين مدنيين وعسكريين شاركوا فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ابتداء من 7 أكتوبر 2023.

طلب نتنياهو وساطة بايدن

وطلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.