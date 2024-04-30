بمشاركة لبلبة وسوسن بدر، افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة غدًا
يُفتتح في السابعة مساء غد الأربعاء الأول من مايو مهرجان بردية لسينما الومضة تحت رعاية وزارة الثقافة بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال في دورته الأولى التى أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، تمتد فعاليات المهرجان من 1-7 مايو 2024.
مهرجان بردية لسينما الومضة
عزة أبو اليزيد مؤسس ومدير عام المهرجان قالت ان ضيفة شرف حفل الافتتاح سوف تكون الفنانة سوسن بدر وضيفة شرف حفل الختام ستكون الفنانة لبلبة، وكانت لجنة المشاهدة قد تكونت برئاسة الكاتب ناجي عبد الله ولجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي أحمد علي والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم، والمصور سمير فرج والفنان السوري فراس نعناع.
كما أكدت ابو اليزيد أن المهرجان في دورته الأولى سيضم 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب فسيكون يوم3 مايو للثقافة الروسية وعرض الأفلام 4 مايو للثقافة البريطانية، كما سيخصص المهرجان يوم 2 مايو لعرض بانوراما عن نشاط المركز القومي للسينما، و5 مايو عن معهد السينما وعروض لافلام الطلاب، مؤكدة أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان، وسيخصص لها يوم 6 مايو.
كما ستخصص فقرة لتكريم بعض الراحلين الذين تركوا أثرا في حياتنا الفنية وهم أشرف مصيلحي، وأحمد سامي العدل، وناهد فريد شوقي، كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر ابراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جراده، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف.
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