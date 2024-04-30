مباحثات القمة المصرية الكويتية بين السيسي ومشعل في القاهرة.. تعزيز العلاقات الثنائية.. القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. وتطورات الأوضاع في غزة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية، وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد

ومن جانبه أكد السفير الكويتي لدى مصر غانم الغانم قوله إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد اليوم إلى مصر التي تعد الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي في مصر.

Advertisements

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية مما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق.

وأشار الغانم أيضًا إلى برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يربو على 50 مشروعا استراتيجيًا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري معربا عن ثقته بأن زيارة سمو الأمير للقاهرة ولقاء الرئيس المصري ستكون ناجحة بكل المقاييس وعلى الأصعدة كافة لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين.

وأكد الغانم أن العلاقات الكويتية – المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن، وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية

وأضاف الغانم أن زيارة أمير الكويت من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع

وأشار إلى تطابق مواقف قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة لا سيما القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبحث القمة الملفات الآتية:

- محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

- تشهد القمة المصرية / الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

العلاقات المصرية الكويتية

- الإشادة بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، والتأكيد على حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

- استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية.

- الحرص على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

- تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

- بحث جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.

- بحث الأوضاع في المنطقة واستعراض التحديات الراهنة، التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية

- كما من المقرر بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع ووقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ونرصد بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والكويت:

- يبلغ حجم التبادل التجارى المشترك بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا فيما تشهد الاستثمارات الكويتية في مصر تزايد تصل إلى 15 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية

- تعد دولة الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية

- كما تأتي في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة بمصر

- بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين 1305 مشاريع بحجم استثمارات 4,27 مليار دولار

- تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 39.7 بالمئة و19,7 بالمئة في قطاع النفط

- يبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 10,8بالمئة حين تتوزع باقي الاستثمارات على الزراعة والتجارة.

- يبلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين وفق التقديرات نحو 3 مليارات دولار سنويا

- شهدت الاستثمارات الكويتية تزايد معدلات النمو بها من جانب المصرية ومن جانب آخر إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 15 مليار دولار والاستثمارات 1,1 مليار دولار.

- تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعات والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات

- بلغ عدد الشركات الكويتية في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية لعام 2021

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.