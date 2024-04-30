طلاب هندسة الفضاء بجامعة المنصورة الجديدة في زيارة لأكاديمية مصر للطيران

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن تنظيم زيارة لطلاب برنامج هندسة الطيران والفضاء زيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وإشراف الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج الهندسية والدكتور محمد رجب المدرس بكلية الهندسة.

وقام طلاب برنامج هندسة الطيران والفضاء بزيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة وتنمية الوعى بمنظومة الطيران المدنى المتطورة.. وتم خلال هذه الجولة تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران مع تقديم شرحا وافيًا فى مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران المختلفة.

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زيارة لربط الجانب العلمي بالعملي

وأضاف عميد الكلية ان هذه الزيارة جاءت لربط الجانب العلمي للطلاب بالجانب العملي طبقا لتعليمات معالي رئيس الجامعة وتأكيدا للنهج المتبع لها منذ اليوم الاول لنشأتها إلى جانب بحث سبل التعاون بين الطرفين.